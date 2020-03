Coronavirus: dal 'calzolaio d'oro' 200 mascherine a torinesi

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - "Ho già fatto più di 200 mascherine facciali, personalizzate con un cuore e i colori dell'Italia grazie alla collaborazione con la Royal Academy Make Up di Stella Grossu. Le ho distribuite ad alcuni rider per la consegna. La mia è una donazione ai torinesi che vogliono proteggersi e non riescono a trovare le mascherine". Antonio Vietri, il calzolaio d'oro, che nella vita 'normale' fa la scarpe per gli sceicchi, ha deciso di dare così uno scopo alle sue giornate in questo periodo in cui l'attività è ferma e sono interrotti ormai completamente i collegamenti con Dubai.

"Le realizzo a casa mia a livello amatoriale. Ho chiesto a una sarta mia amica il materiale e ora ne sto procurando altro.

Le mascherine in tessuto non tessuto, una fibra plastica, e all'interno hanno un semifltro per la protezione", spiega Vietri. (ANSA).