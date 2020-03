Coronavirus: da Aosta a Torino, e aggrediscono i carabinieri

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Da Aosta a Torino in auto nonostante le disposizioni anti-coronavirus. Due giovani valdostani sono stati arrestati dai carabinieri nel capoluogo piemontese dopo un movimentato inseguimento (non si erano fermati al segnale di stop) per le strade del quartiere Barriera di Milano.

Entrambi, una volta raggiunti, hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati bloccati. Uno di loro ha anche tentato di aggredire un carabiniere ed è stato neutralizzato con lo spray.

Nella vettura c'erano una dose di cocaina e una di marijuana.

Oltre all'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale è scattata la denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. (ANSA).