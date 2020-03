Smi, a metà settimana gelo, minime a -5 in pianura

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - La parentesi di tempo invernale non dovrebbe attenuarsi prima di venerdì prossimo e per qualche giorno le temperature minime andranno sotto lo zero anche in pianura. Sono le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana), Responsabile del raffreddamento è - spiegano gli esperti di Smi - "l'alta pressione centrata in area baltica" che "ha mosso correnti più fredde verso le regioni alpine". Impulsi di aria più umida potranno "attivare qualche precipitazione, anche nevosa fino a bassa quota". Domani è previsto un leggero rialzo delle massime, fino a 10 gradi in pianura e bassa collina, ma le minime andranno a -2 in pianura, -6 a 1000-1500 metri di altitudine.

Mercoledì ulteriore calo delle minime, con gelate in pianura e termometro fino a -5, con nevicate e rovesci di neve - prevede Smi - sui settori montani piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, asciutto in pianura. MInime ancora sotto zero anche giovedì.

Le previsioni indicano una probabile fase di piogge primaverili tra la fine di marzo e la prima settimana di aprile.

