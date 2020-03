Esperto energia, con bollette sospese rischio paralisi

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - "Bollette sospese? Si rischia paralisi del settore". Lo afferma Cristiano Bilucaglia, imprenditore piemontese membro di A.R.T.E. (Associazione Reseller e Trader dell'Energia) con 60 iscritti per oltre 1,2 miliardi di euro di fatturato aggregato, 3700 posti di lavoro e più di 1,2 milioni di clienti nel mercato libero dell'energia.

L'associazione ha inviato a Mef, Mise e ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) due documenti, poiché "la nostra categoria non è contemplata nel decreto Cura-Italia".

Complice anche "la distorsione mediatica di politica e stampa, priva di fondamento giuridico, sul possibile stop al pagamento delle utenze per tutto il Paese, moltissimi italiani hanno accantonato le fatture", prosegue Bilucaglia. Inoltre, "sospendere Iva e accise solo per aziende con fatturati sino a 2 milioni di euro penalizza le nostre attività: che, incassando per conto di terzi, superano di molto tale soglia", spiega Bilucaglia, presidente della start-up uBroker srl.

"Chiediamo - conclude Bilucaglia - un intervento dell'Autorità per estendere la sospensione dei tributi agli operatori del mondo dell'energia senza distinzioni, evitando maggiori ricadute economiche: e, soprattutto, occupazionali". (ANSA).