Coronavirus:3500 a biblioteca digitale,100 scelgono La peste

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Quasi 3.500 nuovi iscritti in una sola settimana contro i 400 totali dell'anno scorso; 4 mila 600 prestiti nel mese di marzo a fronte dei 2 mila 900 di febbraio.

Sono i numeri che testimoniano il boom della Biblioteca civica digitale, l'iniziativa dell'assessorato alla Cultura della Città di Torino che offre la possibilità di accedere al servizio online senza doversi registrare in una delle sedi delle biblioteche civiche, chiuse al pubblico in seguito alle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.

Il libro più richiesto, preso in prestito da un centinaio di lettori è stato 'La peste', di Albert Camus. Fra le possibilità offerte dalla biblioteca digitale, oltre al prestito di libri elettronici anche lettura di giornali, ascolto di audiolibri e musica, videoletture ad alta voce per i bambini, lezioni scolastiche a distanza, supporto personalizzato a studi e ricerche, visione di filmati di iniziative culturali.

Potenziato, inoltre, il servizio 'Chiedi alle Biblioteche' già attivo da alcuni anni e rivolto a chi studia, fa ricerca o ha bisogno di indicazioni e informazioni. (ANSA).