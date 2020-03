Coronavirus: morto consigliere comunale nel Monferrato

(ANSA) - SAN SALVATORE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 23 MAR - Lutto in Comune a San Salvatore Monferrato (Alessandria) per la morte del consigliere Claudio Amisano nell'ospedale di Casale dove era stato ricoverato per l'infezione da Covid-19. Aveva 61 anni. "Ci scambiavamo messaggi - ricorda il sindaco Enrico Beccaria - L'ultimo ieri quando gli ho chiesto come stava e lui mi ha risposto che non andava bene. Perdiamo una persona di valore sempre attiva nella comunità, soprattutto nel mondo delle associazioni". (ANSA).