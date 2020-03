Coronavirus: altri 14 morti in Piemonte, 315 in totale

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Sono 15 i decessi di persone positive al coronavirus in Piemonte. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione Piemonte. Sale così a 315 il numero complessivo delle vittime, il maggior numero in provincia di Alessandria (89) e nell'area metropolitana di Torino (76). In aumento anche i contagi, 4.861 dall'inizio dell'emergenza, e le persone ricoverate in terapia intensiva, 343, mentre i ricoverati in altri reparti sono 2.194. In isolamento domiciliare ci sono invece 1.992 piemontesi.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono stati 13.560, di cui 8.220 risultati negativi. (ANSA).