Torino, sospesi mercati generi alimentari

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Sono sospesi da domani tutti i mercati di generi alimentari all'aperto di Torino, una quarantina disseminati in ogni quartiere. Lo stop è stato deciso questa sera con un'ordinanza firmata dalla sindaca Chiara Appendino. "In attesa delle annunciate nuove disposizioni della presidenza del Consiglio dei ministri e sulla base di quanto richiesto dall'ordinanza della presidente della Regione Piemonte - spiega una nota della Città - l'amministrazione comunale sospende le attività di vendita dei generi alimentari esercitate nei mercati cittadini all'aperto, comprese quelle aree mercatali provviste di tettoia come copertura".

L'attività potrà riprendere quando saranno stati individuati "i dispositivi da impiegare e le modalità organizzative che assicurino un afflusso regolato con rispetto delle distanze tra le persone". (ANSA).