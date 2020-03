Confindustria, è un problema chiudere subito

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - "Per molti nostri imprenditori chiudere immediatamente domani può essere un grave problema". Lo sostiene il presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli, commentando le nuove misure per il contenimento del coronavirus. "Sarebbe fondamentale che almeno per un giorno, domani, anche le aziende dei settori considerati non essenziali - afferma all'ANSA - possano restare aperte. E' un problema di sicurezza degli impianti: chiudere immediatamente potrebbe essere dannoso". (ANSA).