Coronavirus, altri 28 morti totale 283

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Sono 28 i decessi di persone positive al test del Coronavirus comunicati questa mattina dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte: 11 in provincia di Alessandria (10 uomini e 1 donna), 3 uomini in provincia di Biella, 1 uomo in provincia di Cuneo, 7 in provincia di Novara (2 uomini e 5 donna), 4 in provincia di Torino (1 uomo e 3 donne), 1 uomo in provincia di Vercelli, 1 uomo residente fuori regionale ma deceduto in Piemonte., Il totale complessivo in Piemonte è ora di 283 deceduti positivi al virus. Complessivamente sono 4.420 nella regione le persone positive al test; i ricoverati in ospedale sono 2426, dei quali 308 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 1.701 persone. Le persone guarite sono 10.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 12.701, di cui 7.664 risultati negativi. (ANSA).