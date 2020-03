Coronavirus: Torino deserta, code soltanto a supermercati

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Sembrano funzionare, a Torino, le nuove misure del governo per contenere i contagi da coronavirus.

Pochissime le persone in giro questa mattina, e ancora meno le auto, nei giardini e nei parchi della città non si vedono gli assembramenti che nei giorni scorsi avevano fatto scattare l'allarme.

Deserta la Pellerina, il polmone verde alla periferia Ovest della città, pattugliata dalle forze dell'ordine come anche il Valentino dopo lo stop alle attività all'aria aperta. Le uniche code si vedono agli ingressi dei grandi supermercati per effetto degli ingressi scaglionati. Per entrare all'U2 di via Pacchiotti questa mattina l'attesa è di oltre un'ora. (ANSA).