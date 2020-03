Coronavirus: in strada a bere birra, fermati

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Sorseggiavano birra su una panchina, a Torino, a dispetto delle disposizioni anti-coronavirus. In tre - italiani di 35, 37 e 42 anni - sono stati notati dalla polizia davanti a un esercizio commerciale in piazza Santa Giulia. Due di loro, peraltro, pochi giorni prima erano stati allontanati per lo stesso motivo. Il quarantaduenne ha tentato di colpire un agente con una bottiglia, il trentacinquenne ha provato a recuperare con la forza il documento di identità che aveva appena consegnato per il controllo. Entrambi - già noto alle forze dell'ordine - sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Per tutti i componenti del terzetto è scattata anche la denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. (ANSA).