Calcio: madre CR7 lascia ospedale, 'la vita è una lezione'

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Buone notizie per Cristiano Ronaldo: la mamma del calciatore della Juventus è stata dimessa dall'ospedale dove era ricoverata a causa di un ictus. "La vita è una lezione e dobbiamo solo apprezzare ed essere grati per tutto! Ed avere fede in Dio che tutto andrà bene!", scrive su Instagram Dolores Aveiro, rientrata a casa, a Madeira.

"Ragazzi avete pensato che non sarei tornata! Sono tornata lentamente, delicatamente, con calma e con la pace nel mio cuore, e con un pensiero, che non serve giudicare il colore della pelle, i vestiti che indossi, le scarpe o l'aspetto di ognuno, non siamo nulla di fronte alla vita, siamo semplici pedine in questo mondo - scrive la madre del fuoriclasse della Juventus - Ho la fortuna di avere l'opportunità di vivere per amare la mia famiglia e averli vicini a me. Grazie a tutti per il vostro sostegno e affetto, sono stati giorni difficili, ma fatti di lotte e vittorie, sono già nella mia casetta circondata dall'amore della mia famiglia, che è la mia forza e le mia energia, sarò qui come mi piace ma mi prenderò sempre cura di me... e abbiate fede, tutto andrà bene! Restate a casa!".

