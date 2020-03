Sindacati Vvf temono collasso operatività

(ANSA) - ASTI, 20 MAR - Temono il collasso della loro operatività i vigili del fuoco dei comandi provinciali del Piemonte e chiedono vengano effettuati i test con i tamponi a tutti coloro che sono in servizio, anche negli uffici. Lo scrivono i rappresentanti sindacali della categoria in una nota.

"Si è ammalato un componente effettivo al comando di Novara, così come anche al comando di Torino - precisano - costringendo i comandanti locali a isolare tutte le persone in stretto contatto, ad effettuare le procedure di bonifica dei locali e, a predisporre sostituzioni". Cresce la preoccupazione "in ragione dei risultati positivi ai test, riscontrati soprattutto fra i soggetti asintomatici, che continuano a svolgere il proprio dovere".

Le organizzazioni sindacali chiedono a tutte le autorità di istituire "in tempi brevissimi, un protocollo che preveda l'effettuazione del tampone, possibilmente a cadenza periodica, o di altre attività tali da certificare la negatività per tutti i vigili del Fuoco in servizio, compreso personale volontario e amministrativo, che prestano servizio in Piemonte". (ANSA).