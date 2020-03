Gattinara, vietata spesa in coppia

(ANSA) - VERCELLI, 20 MAR - Il sindaco di Gattinara (Vercelli) ha firmato questa mattina un'ordinanza con cui vieta l'ingresso nei supermercati della città a più di una persona per carrello. I trasgressori, avverte Daniele Baglione, saranno puniti ai sensi del provvedimento sindacale. "Si deve andare a fare la spesa da soli - dice il primo cittadino - e si entra da soli, comprando per tutta la famiglia. Niente spesa di coppia o scuse varie: dobbiamo proteggere la sicurezza di tutti in questo momento. La vita non ha un prezzo, per cui rispettiamo le regole". (ANSA).