Coronavirus: Piemonte proroga esenzioni ticket sanitario

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - A fronte dell'emergenza Coronavirus, la Regione Piemonte ha prorogato al marzo del prossimo anno le esenzioni dal ticket per le categorie più deboli. Ha quindi "confermato fino al 31 marzo 2021 la validità delle autocertificazioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la specialistica" le categorie che ne avevano diritto.

Sono i bambini fino a sei anni e gli over 65 appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo fino 36 mila 151,98 euro (codice E01), i titolari di assegno sociale e loro familiari a carico (codice E03), gli over 60 con pensioni al minimo appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo fino a ottomila e 263,31 euro (codice E04).

Per non creare code agli sportelli delle Asl, sono state inoltre prorogate al 30 giugno 2020 le esenzioni con il codice E02, riguardanti i disoccupati e i loro familiari a carico con un reddito complessivo inferiore a euro 8 mila e 263,31 euro.

L'autocertificazione può essere presentata in via telematica.

