Coronavirus: Federalberghi,stop a tributi locali 2020 e 2021

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Federalberghi Torino scrive alla sindaca Chiara Appendino per chiedere l'immediata sospensione delle imposte locali e ai senatori piemontesi per proporre emendamenti e misure di sostegno alla categoria, giudicando troppo timidi gli strumenti messi in campo finora dagli enti locali e dal Governo.

"La postergazione delle rate Tari per il 2020 è sicuramente un segnale positivo ma non è sufficiente a tutelare una categoria che sta pagando un conto pesantissimo in questa crisi, con le strutture ormai tutte chiuse o vicine alla chiusura - spiega Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino - le imprese del nostro settore vivono di liquidità e hanno un tempo di sopravvivenza molto limitato e sia le aziende a gestione familiare, sia i grandi gruppi rischiano di trovarsi a breve in una situazione di crisi aziendale irreversibile con ricadute drammatiche sul piano occupazionale. Chiediamo al Comune, alla Regione e al Governo di fare di più per tutelare la professionalità della categoria, gli investimenti degli imprenditori e la tenuta complessiva di un settore che non si riprenderà certamente prima del 2021. Senza misure incisive si va incontro al rischio di chiusura delle imprese". (ANSA).