Coronavirus: Dybala, "rispettiamo regole, stiamo a casa"

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - "Dobbiamo rispettare le regole che ci danno": è cominciata con queste parole la diretta Instagram di Paulo Dybala, il quale ha deciso di incontrare virtualmente i suoi fan. "Sono vicino a chi ha perso amici e parenti, spero che si trovi presto un vaccino e ci tengo a ringraziare tutti i medici, e gli infermieri negli ospedali che stanno mettendo a rischio a loro salute ma stanno dando una mano incredibile in questo momento. Anche noi possiamo aiutarli, rimanendo a casa. Purtroppo in Italia la situazione è difficile: la cosa più importante è restare a casa" ha continuato il campione argentino della Juventus nel video social, che poi ha spiegato: "Il presidente del Consiglio italiano ha vietato gli assembramenti, una mossa molto importante. Per chi mi ascolta dall'Argentina, consiglio di anticipare i tempi". (ANSA).