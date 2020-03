Coronavirus: Città Salute Torino ricorre alla telemedicina

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - La telemedicina per seguire i pazienti senza farli andare in ospedale. Nei giorni dell'emergenza coronavirus la Città della Salute di Torino si è organizzata per seguire a domicilio i propri pazienti.

L'obiettivo è quello di mantenere un contatto costante con i pazienti, supportandoli nelle loro necessità cliniche e affrontando le loro necessità di cura, con l'ospedale che va a casa loro. Un modo per ridurre i rischi associati all'epidemia, per ridurre le angosce dei pazienti e per aiutare i medici.

Seguono già i pazienti in telemedicina la Neurologia e la Cardiologia della Città della Salute. Il calendario delle terapie e delle visite già in programma viene rispettato, mantenendo le terapie salvavita e sostituendo le visite in ospedale con consulenze telefoniche o videochiamate, nel corso delle quali vengono valutate le necessità dei pazienti, sono discusse le scelte terapeutiche e vengono somministrate le scale di valutazione clinica. Qualora a seguito della visita in remoto si ravvisi la necessità di un ricovero del paziente, viene immediatamente organizzato un accesso in ospedale. (ANSA).