Coronavirus: Chiellini, "sto bene, aspetto esito tampone"

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - "Sto bene, ho fatto il tampone ieri. Non ho sintomi e spero sia negativo. Sono al J Hotel, a famiglia è a Livorno da quasi due mesi". Così Giorgio Chiellini, nel programma "A casa con la Juve" su JTv. "Faccio qualche esercizio, leggo un po', guardo la tv e ho rispolverato la Playstation come qualche anno fa e poi faccio videochiamate con famiglia e amici", ha spiegato il difensore bianconero.

Collegato con JTv anche l'ex bomber bianconero Davide Trezeguet: "Sono a Madrid, con la famiglia. Ero nella capitale spagnola per seguire il corso di direttore sportivo e sono rimasto qua, il destino ha voluto così. Stiamo benissimo.

Passiamo il momento pensando in positivo, sicuramente tutto si risolverà".. (ANSA).