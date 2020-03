Coronavirus: 26 morti Piemonte, maggior numero in 24h

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Sono 26 i decessi di persone positive al Coronavirus Co comunicati oggi dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Si tratta del maggior numero di decessi giornalieri dall'inizio dell'emergenza e il dato dovrà essere aggiornato questa sera. Il totale complessivo sale così a 209 deceduti, la maggior parte in provincia di Alessandria (66) e nell'area metropolitana di Torino (47).

In Piemonte aumentano anche i contagi. Le persone finora risultate positive al coronavirus, secondo i dati diffusi dall'Unità di crisi regionale sono 3.461 rispetto ai 3.017 di ieri sera: 595 in provincia di Alessandria, 151 in provincia di Asti, 175 in provincia di Biella, 221 in provincia di Cuneo, 293 in provincia di Novara, 1.556 in provincia di Torino, 203 in provincia di Vercelli, 142 nel Verbano-Cusio-Ossola. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 280, quelle guarite restano 8. (ANSA).