Aria nord-est Europa, calo 10-12 gradi

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Primo giorno di primavera, domani, con aria fredda in arrivo dal nord-est dell'Europa.Il ciiambiamento meteorologico si avvertirà soprattutto domenica, quando le temperature massime - informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) subiranno un brusco calo, fino a 10-12 gradi in meno, in particolare sulla pianura e la fascia prealpina nord-occidentale. Ma si avvertirà ancora più freddo per effetto dei venti da est nei bassi strati dell'atmosfera. LA quota della neve scenderà fino a 300 metri, localmente anche più in basso, ma le precipitazioni previste dovrebbero essere quasi ovunque debole.

Il tempo più freddo della norma stagionale dovrebbe durare anche lunedì e martedì. (ANSA).