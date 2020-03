Appendino, orgogliosa della reazione di Torino

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - "Sono orgogliosa di come Torino sta reagendo come comunità". Così la sindaca Chiara Appendino ai microfoni di Rai News 24 sull'emergenza Coronavirus.

"La città sta reagendo bene - ha detto la sindaca - nel senso che molti cittadini si stanno mettendo in gioco, cambiando le proprie abitudini e con grandi gesti di solidarietà". La sindaca ha poi osservato che "in città tantissime persone stanno rispettando le regole, altri non lo stanno facendo, l'appello a tutta la cittadinanza è che la prima regola è che ciascuno controlli se stesso. Deve partire da noi stessi - ha concluso - e il mio auspicio è che tutti capiscano l'importanza di queste regole e che questa è un'emergenza non una vacanza. Torino è sempre riuscita a ripartire e ripartiremo più forti di prima, ne sono convinta". (ANSA).