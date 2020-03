ANSA-BOX/Coronavirus: Pallavolo, tanti stranieri verso casa

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Anche la serie A di pallavolo (maschile e femminile) si sta svuotando dei protagonisti stranieri, causa pandemia. La rivista specializzata iVolley Magazine segnala che nelle ultime 24 ore Ungureanu ha lasciato Cuneo ed è rientrata in Romania; da Ravenna Ter Horst è andato in Olanda, e i tre francesi di Vibo Valentia (Ngapeth, Carle e Chinenyeze) hanno attraversato le Alpi.

Secondo Andrea Giani, allenatore di Modena, i due statunitensi Anderson e Christenson, negli Usa già da un pò, "sono disponibili a tornare, ma il problema principale potrebbe riguardare i transfer, la situazione è difficile per ogni Paese, sarà complesso anche spostarsi in occasioni delle Olimpiadi, è impossibile sbilanciarsi oggi su quel che accadrà in futuro".

Con il torneo fermo, anche Perugia ha lasciato libere le sue ragazze di restare in città o tornare nei luoghi di residenza.

Sono andate via in 4: Raskie (USA), Lazic (Svezia), Montibeller e Bidias (Brasile). Rosamaria Montibeller è andata a Rio de Janeiro con un'amica, e ha fatto sapere che al ritorno si metterà in isolamento volontario in una sua casa, oggi non abitata, a Nova Trento.

Da oggi anche le giocatrici della Bosca S.Bernardo Cuneo possono tornare ai luoghi di residenza per trascorrere questo delicato periodo. (ANSA).