Acea, a rischio 14 mln posti lavoro auto Ue

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - "L'industria automobilistica sta attraversando la sua crisi peggiore. Con l'arresto di tutta la produzione e la chiusura della rete di vendita sono in gioco 14 milioni di posti di lavoro in Europa". A lanciare l'allarme è Eric-Mark Huitema, direttore generale dell'Ace, l'associazione dei costruttori europei, che chiede "azioni forti e coordinate a livello nazionale ed europeo per dare un sostegno immediato alla liquidità delle case automobilistiche, ai loro fornitori e ai rivenditori". (ANSA).