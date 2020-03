Scassina distributore automatico, arrestato dalla polizia

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Con l'accusa di avere scassinato un distributore automatico di cibi e bevande, un marocchino di 33 anni è stato arrestato a Torino dalla polizia. E' successo all'angolo tra corso Regina Margherita e via Rossini, nei pressi della Mole Antonelliana.

Gli agenti del Commissariato Centro sono intervenuti dopo una segnalazione. L'uomo, alla vista dei poliziotti, ha gettato i prodotti per terra e si è dato alla fuga, ma è stato raggiunto.

Per lui è scattata anche una denuncia per l'inosservanza del provvedimento dell'autorità. (ANSA).