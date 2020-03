Grembiule a fuoco per scintille flessibile, muore pensionato

(ANSA) - CUNEO, 19 MAR - Un pensionato di 77 anni, ex capostazione a Cuneo, è morto per gravi ustioni nel giardino di casa a Borgo San Dalmazzo (Cuneo). L'uomo era in un magazzino impegnato in lavori di carpenteria quando il grembiule da lavoro, forse intriso di grasso, ha preso fuoco con le scintille di un flessibile, poi è uscito nel giardino chiedendo aiuto.

Inutili i soccorsi di 118 e carabinieri. La salma è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Cuneo. (ANSA).