Coronavirus: Torino, Asili notturni restano operativi

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Sono operativi anche nel mezzo dell'emergenza Coronavirus gli Asili notturni di Torino, le strutture che si occupano dei senzatetto e degli indigenti.

Il servizio ordinario ha subito alcune variazioni per adattarsi ai protocolli ma continua ad assicurare l'assistenza: se la mensa serale è stata chiusa per evitare assembramenti, ai cancelli vengono distribuiti pasti da asporto; l'attività degli studi dentistici è stata sospesa, ma gli ambulatori di pneumologia e neurologia restano in funzione.

Il dormitorio è aperto: ad ogni potenziale ospite viene misurata la temperatura e, in caso di febbre, scatta l'isolamento in attesa delle decisioni delle autorità sanitarie.

"Noi ci siamo - dice il presidente Sergio Rosso - ed è proprio in occasioni come queste che il lavoro dei nostri volontari è più che mai prezioso". Volontari che producono artigianalmente mascherine e gel igienizzanti, o che fin dalle 8 del mattino confezionano dai 150 ai 200 pasti.

Gli Asili hanno siglato un protocollo di intervento con Università, Regione e Comune di Torino. (ANSA).