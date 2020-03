Coronavirus: Piemonte, decreto Cura Italia non soddisfacente

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - "Non sono soddisfacenti per la realtà economica piemontese" le misure contenute nel decreto Cura Italia. Lo sostiene l'assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Tronzano, secondo cui "l'elemento più critico all'interno del decreto è l'assenza di contributi diretti, reali, immediati; i piccoli negozi, gli alberghi, le micro e piccole imprese hanno necessità senz'altro di cassa integrazione e garanzie, ma devono rimanere in piedi anche attraverso contributi a fondo perduto: solo così potremo farle ripartire".

"Lavoreremo quindi perché il fondo perduto sia inserito nella conversione dell'attuale decreto - sottolinea l'assessore piemontese -. Nel testo non si parla dei liberi professionisti, e si agisce poco e in modo quasi offensivo sui lavoratori autonomi e sulle partite IVA e questo trovo che sia oggettivamente penalizzante: non sono lavoratori di serie B".

"Altro tema non considerato è l'edilizia - aggiunge Tronzano -. In Spagna, Francia, Belgio sono partiti con il riconoscimento della causa di forza maggiore considerando il Coronavirus una delle cause che permettono di fermare i cantieri senza che le imprese ne supportino i relativi costi; il decreto del Governo invece non dice nulla su una cosa che sarebbe molto utile e che permetterebbe agli appaltatori di essere indennizzati per la maggior parte dei costi durante il periodo di sospensione".

(ANSA).