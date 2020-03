Coronavirus: Juve; Bonucci "sta bene", fa sapere la moglie

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Bonucci "sta bene". A tranquillizzare i tifosi bianconeri è la moglie del difensore, Martina Maccari, in una diretta su Instagram: "Leonardo sta bene, non abbiamo ancora ricevuto il risultato del tampone, ma non ha nessun sintomo del virus. Credete che starei sui social se stesse male?". (ANSA).