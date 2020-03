Coronavirus: altri 9 decessi in Piemonte, vittime sono 175

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Sono nove i nuovi decessi in Piemonte di persone positive al coronavirus. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale. Il totale complessivo sale così a 175 deceduti. In aumento anche i contagi, quasi tremila: le persone positive al virus sono in tutto 2.932, la maggior parte in provincia di Torino, dove sono 1.323.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 257.

I tamponi finora eseguiti sono 9.182, di cui 5.655 risultati negativi.

I nove nuovi decessi - informa l'Unità di crisi della Regione Piemonte - sono due uomini della provincia di Biella, un uomo della provincia di Cuneo, quattro uomini della provincia di Novara, un uomo e una donna della provincia di Torino.

Alessandria è ancora la provincia col maggior numero di vittime, 59; seguono Torino (37), Biella (24), Novara (20), Vercelli (12), Cuneo (9), Verbano-Cusio-Ossola (7) e Asti (5). Per quanto riguarda invece i contagi, l'area metropolitana di Torino è quella più colpita con 1.323 positivi. Segue le provincia di Alessandria (508), Novara (234), Cuneo (181), Biella e Vercelli (146), Asti (125) e Verbano-Cusio-Ossola (113). L'area metropolitana di Torino, in particolare, ha quasi triplicato i contagi negli ultimi quattro giorni. Lunedì i positivi erano infatti 542. (ANSA).