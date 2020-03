Vinitaly: Montalbera, meglio rinviare al 2021

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Rinviare al 2021 'Vinitaly', una delle principiali rassegne mondiali del settore enologico, che gli organizzatori al momento hanno spostato, per l'emergenza Coronavirus, da aprile a giugno. E' la richiesta di cui si fa portavoce Franco Morando, direttore generale dell'azienda piemontese Montalbera, di Castagnole Monferrato (Asti). "Ho scritto una lettera alla direzione di Verona Fiere, raccogliendo le istanze di innumerevoli aziende locali e nazionali - spiega Morando - per chiedere di posticipare al 2021 il Vinitaly, previsto il prossimo giugno, un periodo storicamente poco adatto alle esigenze delle aziende vitivinicole. Il nostro non è un tentativo di boicottare una kermesse fantastica che sosteniamo da sempre, ma semplicemente di priorità, di investimento e di opportunità. Nel caso non venisse annullata la manifestazione - prosegue Morando - confermeremo comunque lo spazio prenotato nel rispetto degli accordi e degli organizzatori, ma non parteciperemo fisicamente se non in maniera simbolica. Non ha senso in questo momento. Come se non bastasse abbiamo avuto tutte le disdette da parte dei buyers che non andranno al Vinitaly". (ANSA).