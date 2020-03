Torino, riapre mensa dei poveri a S.Salvario

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - A Torino riapre la Mensa dei Poveri e lancia un appello per aiutare gli indigenti e i senza tetto della città. La struttura è in Via Belfiore 12, nel quartiere di San Salvario e serve 8.000 pasti caldi al mese. E' stata fondata nel 2008 da Don Adriano Gennari, sacerdote di San Giuseppe Benedetto Cottolengo.

"In questo momento difficile, in cui consegniamo quotidianamente una media di 240 sacchetti-pasto a sera ai meno abbienti, in fila a distanza di sicurezza - dice Don Gennari - necessitiamo di cibo e viveri con cui sfamare i poveri e i senzatetto della città".

"Per chi volesse contribuire alla raccolta alimentare - aggiunge - è attivo il numero di telefono 375 6188246 al quale comunicare la propria disponibilità, sia con chiamate che con messaggi Whatsapp". (ANSA).