Terrorismo: 5 anni fa attentato Bardo,Torino ricorda vittime

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Accompagnata dalle note del silenzio la sindaca di Torino Chiara Appendino, sola nel cortile d'Onore di Palazzo Civico, ha ricordato con un minuto di silenzio le vittime dell'attentato terroristico al Museo del Bardo di Tunisi del 18 marzo 2015. Una commemorazione diversa dal solito, a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus che non hanno consentito una cerimonia pubblica come gli scorsi anni.

La Città non ha voluto rinunciare al momento di ricordo e, per questo motivo, ieri la sindaca aveva invitato tutti i dipendenti a unirsi 'virtualmente' a lei in un minuto di raccoglimento a mezzogiorno. Nell'attentato avevano perso la vita, fra gli altri, anche Antonella Sesino, funzionario del Comune di Torino, e Orazio Conte, marito di una dipendente comunale a sua volta rimasta ferita. (ANSA).