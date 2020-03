Magico Paese Babbo Natale diventa web tv

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Il Magico Paese di Natale di Govone (Cuneo) riapre virtualmente in primavera per contribuire ad alleviare la tristezza e il senso di smarrimento che dominano nel pieno dell'emergenza Coronavirus. L'idea degli organizzatori del villaggio natalizio, che ha avuto apprezzamenti internazionali, è di sfruttare le piattaforme (quasi 60mila followers su Facebook) per intrattenere bambini e adulti, creando una web tv d'animazione, che dal 17 marzo divulga quotidianamente un palinsesto messo a punto da un team di artisti professionisti. Si sono prestati all'iniziativa tutti gli attori normalmente impegnati nelle rappresentazioni a tema della Casa di Babbo Natale di Govone, partecipa il Circo WOW, con i suoi intrattenitori professionisti. L'obiettivo - spiegano gli organizzatori - non è solo quella di costruire intrattenimento, ma anche di mantenere positivo e vivo un territorio che deve pensare alla ripartenza, sia in termini turistici che produttivi. Per questo chiediamo la collaborazione delle aziende locali per alimentare il palinsesto di questa nuova web tv". Coinvolto anche l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. (ANSA).