Droga: la casa del pusher era un fortino, un arresto

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Telecamere di sorveglianza, quattro cani. Per spacciare marijuana in tutta tranquillità aveva trasformato la propria abitazione in un fortino il venticinquenne che è stato arrestato dai carabinieri a Val della Torre (Torino).Per entrare nella casa i militari della compagnia di Rivoli - intervenuti insieme ai colleghi della forestale - hanno lasciato intendere di volere soltanto verificare la regolarità dell'impianto video. I cani (tre pitbull e un Jack Russell) hanno reagito ma il proprietario è stato convinto a metterli in sicurezza. La perquisizione ha portato al recupero di 12 kg di marijuana, bilancini, bustine per il condizionamento delle dosi, una pistola risultata appartenuta a un uomo deceduto nel 2000. (ANSA).