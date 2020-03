Coronavirus: scommesse dal tabaccaio, denunciato titolare

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - La tabaccheria lasciava libero accesso al bar interno e alla sala scommesse a dispetto delle norme anti-Coronavirus. Il titolare è stato denunciato dalla guardia di finanza, che ha inoltrato una segnalazione in prefettura per l'eventuale chiusura del locale. Agli avventori erano messi a disposizione per le scommesse nove apparecchi touch screen. Al momento dell'intervento delle Fiamme Gialle del Gruppo Torino erano presenti i commessi, i quali hanno detto di avere soltanto seguito le disposizioni del titolare. (ANSA).