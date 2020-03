Coronavirus: Piemonte, al via maratona web per ospedali

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - E' partita con il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, la maratona web organizzata dalla Regione Piemonte per raccogliere fondi da impiegare per affrontare l'emergenza Coronavirus.

"Garantiamo che queste risorse - ha rimarcato Cirio, intervistato da Walter Rolfo - verranno spese in modo tracciato.

Ringrazio per le grandi donazioni che abbiamo avuto dalle famiglie Ferrero, Lavazza e Agnelli. Ma ognuno dona ciò che può e anche i 5 euro che qualcuno potrà dare grazie a questa iniziativa saranno utili e benvenuti. Ne abbiamo bisogno, anche perché in questo momento in cui in tutto il mondo c'è la corsa all'accaparramento dei dispositivi di protezione, conta anche la velocità con cui si possono chiudere i contratti. E avere risorse fresche può fare la differenza".

Alla maratona web, sui canali social della Regione Piemonte, partecipano 70 personalità del mondo dello spettacolo fra cui Piero Angela, Massimo Giletti, Giorgio Chiellini, Cristina Chiabotto, Arturo Brachetti, Rocco Papaleo. (ANSA).