Coronavirus: Novara,spesa a anziani e famiglie in difficoltà

(ANSA) - NOVARA, 18 MAR - Promosso dal Comune, in collaborazione con Caritas e Banco Alimentare, nasce a Novara il servizio di consegna di borse della spesa alle famiglie novaresi in difficoltà economica.

''Fin dall'inizio di questo periodo di emergenza sanitaria - spiega il sindaco, Alessandro Canelli - abbiamo pensato agli anziani, quale fascia della popolazione certamente più colpita dai provvedimenti conseguenti alla diffusione epidemiologica del coronavirus. A loro si rivolge il Servizio di assistenza anziani over 65 affinché possano stare a casa tranquilli, senza andare al supermercato o in farmacia".

"Ma c'è anche una parte di cittadini che, per motivi economici, in questo periodo non possono permettersi di fare la spesa - aggiunge il primo cittadino -. E purtroppo abbiamo ricevuto diverse segnalazioni in questo senso. Il servizio nasce proprio con l'intento di dare una mano alle fasce di popolazione economicamente deboli, perché non si sentano sole in questo difficile momento''.

La borsa conterrà generi alimentari di prima necessità e a lunga conservazione come pasta, riso, pelati, legumi, verdure in scatola, latte, biscotti, tonno e carne in scatola, patate, farina, olio e dadi. Per chiedere la borsa spesa è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale del Comune di Novara. (ANSA).