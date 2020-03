Coronavirus: Buffon 'routine nuova, ho trovato miei spazi'

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - "Nei momenti di difficoltà mondiali, do il meglio di me stesso. Il mio grado d'incoscienza, per certi aspetti positiva perché mi fa bene vivere nelle situazioni difficili, non mi fa star male. L'essere umano si abitua alle situazioni nuove. Nei primi giorni devi prendere le misure, una routine nuova, ho trovato i miei spazi e ci sto bene". Parla così dell'emergenza coronavirus Gigi Buffon, ospite oggi del secondo appuntamento con 'A casa con la Juve', programma di Jtv. (ANSA).