Torino, ok a piano per sponde fiumi più sicure

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - La Giunta comunale di Torino ha approvato oggi il progetto esecutivo per una serie di interventi, da attuare durante la primavera e l'estate, per il ripristino e il consolidamento di infrastrutture danneggiate lungo i corsi d'acqua della città. Obiettivo della delibera, che prevede investimenti per 250 mila euro, è salvaguardare e migliorare le condizioni di sicurezza delle sponde migliorando allo stesso tempo fruibilità e aspetto fiumi.

Fra le opere principali sono previsti il ripristino conservativo della pavimentazione della passerella Maratona sul Po con sostituzione delle parti danneggiate e un trattamento protettivo, interventi nell'area dei Murazzi Buscaglione e sull'alveo della Dora Riparia, compresa la rimozione della vegetazione spontanea. E, ancora, interventi sui depositi alluvionali del torrente Stura, con il taglio e la riduzione della vegetazione spontanea di medio e alto fusto per aumentare la capacità di deflusso delle acque, la rimozione di piante, ramaglie e detriti accumulati a ridosso delle pile dei ponti e la pulizia degli alvei e il taglio della vegetazione spontanea lungo i rivi collinari. (ANSA).