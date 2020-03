Piemonte, 44 vittime e 2063 positivi

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - E' di 144 morti con Coronavirus il bilancio aggiornato a questa sera in Piemonte.Undici i nuovi decessi comunicati dall'Unità di Crisi della Regione: 9 in provincia di Biella (7 uomini e 2 donne), 1 donna in provincia di Torino, un'altra nell'Alessandrino. L'età media è di 80 anni.

Sono 2.063 le persone finora risultate positive al "Coronavirus Covid-19" in Piemonte: 342 in provincia di Alessandria, 93 in provincia di Asti, 96 in provincia di Biella, 134 in provincia di Cuneo, 159 in provincia di Novara, 904 in provincia di Torino, 113 in provincia di Vercelli, 76 nel Verbano-Cusio-Ossola, 46 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 226.

I tamponi finora eseguiti sono 6.872, di cui 4.499 risultati negativi. (ANSA).