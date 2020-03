Coronavirus: maratona web per gli ospedali del Piemonte

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Per sostenere gli ospedali del Piemonte durante l'emergenza Coronavirus, la Regione ha organizzato Webathon, una maratona web alla quale parteciperanno 70 personalità del mondo dello spettacolo fra cui Piero Angela, Massimo Giletti, Giorgio Chiellini, Cristina Chiabotto, Arturo Brachetti, Rocco Papaleo. L'idea è partita dall'autore e conduttore tv Walter Rolfo. Il goal è l'acquisto di nuovi dispositivi medici, necessari ad affrontare l'emergenza.

La maratona è in programma domani, dalle 12 alle 24 sul canale Instagram @webathon.it e sui canali istituzionali Facebook della Regione Piemonte e del Consiglio regionale.

"Webathon - afferma Rolfo - sarà un vero e proprio allenamento a essere positivi. Una maratona per dare alle persone 12 ore di strategie e pensieri, per imparare a sorridere e invitarle a donare e sostenere tutti coloro che stanno soffrendo e hanno bisogno di aiuto".

"Ogni personaggio ospite - spiega - avrà a disposizione 15 minuti per condividere pensieri, parlare di sé, raccontare storie, mostrare magie, cantare, insegnare a cucinare, per presentare il proprio personale metodo di allenamento alla felicità".

"L'evento - aggiunge Rolfo - è stato pensato affinché ognuno potesse dare il proprio aiuto restando tra le mura di casa. Un messaggio importante per dire che si può fare l'impossibile anche dal proprio salotto". (ANSA).