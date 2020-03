Coronavirus: Coccolo, un po' di luce in fondo al tunnel

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - "E' un'emergenza epocale ben al di là di quelle di tipo geologico sismico e umanitario che abbiamo gestito a livello locale e nazionale. C'è un contesto di grandissima criticità in cui però si sta vedendo un po' di luce in fondo al tunnel. Il sistema Piemonte sta rispondendo al meglio, all'interno della comunità piemontese ci sono tutti gli anticorpi e le capacità per superare le difficoltà". Così il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus per il Piemonte, Vincenzo Coccolo, operativo da oggi. "Passata l'emergenza sanitaria - ha aggiunto - ce ne sarà da affrontare quella di tipo sociale che si presenterà con virulenza nelle prossime settimane, nei prossimi mesi". (ANSA).