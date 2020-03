Coronavirus: Alpitour, assistenza a 20.000 viaggiatori

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Assistenza a oltre 20.000 viaggiatori, voli speciali Neos per permettere a 11.0000 italiani di rimpatriare da tutto il mondo. Sono alcuni numeri dell'impegno nell'emergenza Coronavirus del gruppo Alpitour che , dall'inizio di gennaio, ha supportato migliaia di persone che si apprestavano a partire o si trovavano all'estero. In cooperazione con l'Unità di crisi della Farnesina, inoltre, Neos sta predisponendo in questi giorni una serie di voli speciali per permettere a oltre 1.400 connazionali di rimpatriare in Italia.

Le prime avvisaglie dell'emergenza da Covid-19 - spiega Alpitour - si sono manifestate a fine gennaio, quando il governo cinese ha iniziato a bloccare i viaggi all'estero. Neos ha organizzato voli speciali per rimpatriare i cinesi nel loro Paese e, da allora, il gruppo Alpitour ha messo in atto molteplici azioni straordinarie per far fronte alle continue evoluzioni e restrizioni emanate dai governi di tutto il mondo.

Si parla di oltre 20.000 viaggiatori supportati dalla divisione Tour Operating, più di 11.000 passeggeri imbarcati sui voli Neos, per un totale di oltre 26.000 posti volo. Sono migliaia le persone ancora all'estero in attesa di poter tornare a casa. Neos ha istituito con l'Unità di crisi della Farnesina 7 rotazioni per rimpatriare gli italiani bloccati alle Canarie, in Marocco e ai Caraibi. (ANSA).