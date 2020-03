Coldiretti, spesa a domicilio in tutta la regione

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - In tutto il PIemonte, le aziende agricole di Campagna Amica-Coldiretti si stanno attivando per il servizio di consegna a domicilio "nel pieno rispetto delle norme sanitarie in atto". spiegano il presidente regionale Roberto Moncalvo e il delegato confederale Bruno Rivarossa. "Sulla scia di #MangiaItaliano, - spiegano - il servizio è utile soprattutto per chi ha maggiore difficoltà ad uscire e garantisce il fabbisogno alimentare settimanale con prodotti locali, in un'ottica di sostegno alla cittadinanza che arriva direttamente dalla campagna. Perché, nonostante tutto, la natura non si ferma e il lavoro dei nostri imprenditori continua. E' importante - aggiungono Moncalvo e Rivarossa - che anche supermercati, ipermercati e discount aderiscano alla campagna di mobilitazione #MangiaItaliano con atti concreti, privilegiando negli approvvigionamenti i prodotti del nostro territorio per fermare le speculazioni in atto sulla domanda di prodotti agricoli e alimentari". Sul sito di Coldiretti Piemonte, https://piemonte.coldiretti.it, si trovano tutte le informazioni per la spesa a domicilio con le aziende aderenti. (ANSA).