++ Agnelli "sfida più grande,rinvio Europei mostra unità" ++

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - "L'Europa sta affrontando la sfida più grande di questa generazione, che impatta a tutti i livelli sulla società, incluso il calcio. La sfida al nostro gioco è massiccia e come leader abbiamo la responsabilità di fare tutto quello che possiamo per proteggerlo nel lungo periodo, mitigando l'effetto del virus. La decisione di oggi testimonia l'unità e la collaborazione di tutti i partecipanti, nell'impegnarsi in un processo decisionale che ha gli interessi del calcio al primo posto". Così Andrea Agnelli, presidente di Juventus ed Eca sul rinvio degli Europei. (ANSA).