Gtt taglia 50% corse, su treni 1 in cabina

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Taglio del 50% delle corse dei mezzi pubblici di Torino. Dal 18 marzo, mercoledì, Gtt (Gruppo Torinese Trasporti) adotterà il modello di servizio estivo festivo. Saranno in circolazione 400 mezzi di superficie, tram e bus, la metropolitana nelle ore di punta transiterà non più ogni 3 minuti, la frequenza passerà a poco più di 4 minuti. Resterà invariata, tuttavia - precisa l'azienda - la copertura oraria (prima corsa alle 5, termine del servizio alle 24) e territoriale.

Per le linee ferroviarie gestite da Gtt, che attualmente viaggiano al 50% del servizio normale, è stata ripristinata la velocità massima di 50 kmh all'ora, al fine di evitare che in cabina ci siano contemporaneamente il macchinista e il capotreno. Anche il servizio su gomma extraurbano è stato rimodulato in conseguenza del calo dei passeggeri e viene gestito con gli orari di un periodo non scolastico. Garantite, però, le corse per gli stabilimenti industriali che sono in attività. (ANSA).