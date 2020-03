Coldiretti aiuta bonifica strade

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Anche a Torino gli agricoltori della Coldiretti hanno contribuito agli interventi di sanificazione di strade e piazze distribuendo acqua disinfettante con l'utilizzo di irroratori, nebulizzatori e atomizzatori. Le aziende dell'organizzazione agricola in PIemonte hanno aderito all'appello lanciato a tutti gli associati dal presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini.

L'iniziativa è stata concordata -spiega la Coldiretti - con la Protezione Civile e resa immediatamente operativa già in Piemonte e in Veneto. I trattori posso operare nelle città e nei Paesi riuscendo a raggiungere anche le aree più interne e difficili dove i mezzi industriali sono in difficoltà per le ridotte dimensioni delle carreggiate e per le pendenze dei tracciati stradali". (ANSA).