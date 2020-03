Coronavirus: viola divieti e ruba bici,fermato da Municipale

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - La bicicletta era legata con una grossa catena all'ingresso della metropolitana di piazza Carlo Felice, a Torino. Un colpo di cesoie, due pedalate sotto i portici e dopo pochi metri sarebbe sparita se una pattuglia del Reparto operativo speciale della Polizia Municipale non avesse assistito alla scena. Un balzo giù dall'auto, sulla quale erano impegnati nei controlli di questi giorni per il rispetto delle misure anti contagio, e gli agenti hanno fermato un 40enne.

Il ladro di biciclette, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per furto aggravato e la refurtiva è stata recuperata. Sul luogo del furto, un foglio della polizia municipale invita il proprietario della bici a contattare la centrale per tornarne in possesso. (ANSA).